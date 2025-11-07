Ultimatum Pramono Anung Soal Pembongkaran Tiang Monorel yang Mangkrak

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengultimatum PT Adhi Karya untuk segera membongkar tiang monorel yang mangkrak.

Dia mengatakan sudah menggelar rapat bersama jajarannya dan siap bersurat kepada PT Adhi Karya pada pekan depan.

“Maka kami akan meminta mereka untuk membongkar dan kami akan beri waktu 1 bulan,” kata Pramono di Balai Kota DKI, pada Kamis (6/11).

Bila dalam satu bulan PT Adhi Karya tidak membongkar tiang monorel, maka Pemprov DKI Jakarta yang siap mengerjakan.

“Dan kapan DKI akan membongkar, kami sudah menetapkan waktunya adalah Januari,” jelasnya.

Eks Sekretaris Kabinet itu menuturkan pihaknya bakal membongkar tiang itu dan memperlebar pedestrian.

“Pedestriannya kami bangun, dan dananya sudah ada sehingga tahun depan mudah-mudahan Rasuna Said akan menjadi lebih baik,” tutur Pramono Anung.

Adapun, proyek monorel Jakarta pertama kali dibangun pada 2004 pada masa Gubernur Sutiyoso.