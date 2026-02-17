Ultimatum Umuh Muchtar Menjelang Duel Persib Bandung vs Ratchaburi FC
jpnn.com - Tekanan besar tengah mengiringi langkah Persib Bandung menjelang laga penentuan kontra Ratchaburi FC pada leg kedua 16 Besar AFC Champions League Two 2025/26.
Menurut jadwal, pertandingan Persib vs Ratchaburi FC akan digelar di Gelora Bandung Lautan Api, Rabu (18/2/2026).
Defisit tiga gol dari leg pertama membuat Persib harus mengambil risiko dan tampil agresif sejak awal.
Manajer Persib Umuh Muchtar menegaskan bahwa tidak ada ruang untuk bermain aman saat menjamu Ratchaburi FC.
Meski menghadapi situasi sulit, Umuh menilai kekalahan di laga pertama tidak sepenuhnya mencerminkan perbedaan kualitas kedua tim.
Dia percaya peluang masih terbuka selama Persib mampu memaksimalkan momentum bermain di hadapan publik sendiri.
"Kalau dipikir pasti berat, tetapi Insha Allah kami akan berusaha."
"Tidak menutup kemungkinan nanti di Bandung kami bisa mendapat gol lebih dari tiga," tegas Umuh.
