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Uma Oma Cafe Hadir dengan Konsep Baru, Ini yang Berubah

Uma Oma Cafe Hadir dengan Konsep Baru, Ini yang Berubah
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Uma Oma Cafe melakukan penyegaran terhadap salah satunya restonya yang berlokasi di Blok M, Jakarta Selatan. Foto: Uma Oma Cafe

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Uma Oma Cafe melakukan penyegaran terhadap salah satunya restonya yang berlokasi di Blok M, Jakarta Selatan.

Perubahan wajah baru itu seiring berkembangnya kawasan Blok M yang semakin nyaman mulai dari terminal, area komersial, konektivitas pejalan kaki, hingga ruang publik.

Setelah tiga tahun tumbuh bersama Blok M, Uma Oma Cafe memperkuat posisinya sebagai #RumahnyaBlokM.

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Bukan sekadar tempat untuk bersantap, kafe itu menjadi rumah kedua bagi pengujung untuk menikmati hidangan rumahan, bertemu, dan meluangkan waktu bersama.

Pembaruan tersebut diwujudkan melalui penyegaran fasad dan penataan sejumlah ruang, termasuk teras oma dan ruang keluarga.

Mesi tampil lebih segar, tetapi resto itu tetap mempertahankan keramahan para Oma yang menjadi bagian khas dari pengalaman di Uma Oma Cafe.

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Founder Uma Oma Group Junadi Salat mengatakan Uma Oma Cafe bukan sekadar tempat untuk menikmati makanan, tetapi juga ruang untuk membangun kedekatan dan menciptakan kenangan bersama.

"Selama tiga tahun ini, kami tumbuh bersama Blok M dan melihat bagaimana kawasan ini berkembang dengan pesat. Karena itu, kami merasa penting untuk ikut bertumbuh, salah satunya melalui pembaruan fasad dan penataan ruang agar Uma Oma Cafe bisa menghadirkan pengalaman yang semakin nyaman untuk setiap cucu Oma yang datang,” kata Junadi dalam siaran persnya, Selasa (11/3).

Uma Oma Cafe melakukan penyegaran terhadap salah satunya restonya yang berlokasi di Blok M, Jakarta Selatan.

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