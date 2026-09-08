Umam Demokrat: Mas Ketum AHY Mengatakan dengan Sangat Jelas
jpnn.com - JAKARTA - Kepala Badan Riset dan Inovasi Strategis (BRAINS) Partai Demokrat Ahmad Khoirul Umam membantah pidato Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai sinyal menuju pertarungan Pilpres 2029.
Umam menilai tafsir tersebut terlalu jauh dari substansi pidato AHY yang disampaikan dalam momentum 25 tahun perjalanan Partai Demokrat.
"Kalau pidato Mas Ketum AHY itu dibaca secara utuh, konteksnya sangat jelas. Sama sekali tidak membahas 2029," kata Umam dalam keterangan resminya, Selasa (8/9).
Menurut dia, AHY dalam pidatonya lebih banyak merefleksikan perjalanan Demokrat sekaligus menegaskan arah perjuangan partai ke depan.
Tiga agenda utama yang disoroti ialah memajukan ekonomi, menegakkan keadilan, dan menjaga demokrasi.
Umam juga mengingatkan bahwa Partai Demokrat saat ini merupakan bagian dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Karena itu, lanjutnya, tidak tepat jika ada yang menilai pidato AHY dipisahkan dari komitmen partai untuk mendukung dan mengawal pemerintahan.
"Mas Ketum AHY mengatakan dengan sangat jelas, hari ini Partai Demokrat menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto," ujarnya.
Begini kata Kepala BRAINS Partai Demokrat Ahmad Khoirul Umam soal penilaian pidato AHY sebagai sinyal menuju Pilpres 2029.
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