Umar Abdul Azis Dukung Program Silaturahmi & Koordinasi Kepala Sekolah di Jakbar

jpnn.com, JAKARTA BARAT - Tokoh Pemuda Jakarta Barat, Umar Abdul Azis mengapresiasi program yang diselenggarakan oleh Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat. Acara yang menghadirkan para kepala sekolah dari jenjang pendidikan negeri maupun swasta tersebut memiliki makna penting bagi pengembangan kerja sama di wilayah Jakarta Barat.



"Kegiatan ini berdampak positif dalam menyusun jalur komunikasi yang efektif, " kata Umar dalam siaran persnya, Kamis (15/1).

Melalui pertemuan itu, lanjut Umar, para kepala sekolah dapat berinteraksi langsung dengan pihak dinas pendidikan serta kepolisian, dengan tujuan utama untuk menyatukan persepsi dan langkah penanganan berbagai permasalahan yang tengah dihadapi.

"Khususnya terkait kasus kenakalan remaja yang akhir-akhir ini sering berkembang menjadi tawuran antar pelajar, " ujarnya.



Dalam kesempatan tersebut, Umar Abdul Azis juga menyampaikan pandangannya mengenai peran penting guru Bimbingan dan Konseling (BK) di setiap sekolah.

Menurutnya, peran guru BK seharusnya lebih fokus pada fungsi kontrol dan pencegahan, bukan hanya sebatas mengidentifikasi kasus kenakalan siswa yang sudah terjadi.

"Hal ini diharapkan dapat menjadi langkah awal yang kuat untuk mencegah terjadinya tindakan tidak diinginkan dari para pelajar, " terangnya.



Dia juga mengemukakan harapannya agar Pemerintah Kota Jakarta Barat dapat menambah Kuota Kebutuhan Instansi (KKI) untuk guru BK.

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa jumlah guru BK di setiap sekolah di wilayah DKI Jakarta masih sangat minim, sehingga kapasitas untuk menangani kebutuhan konseling dan pembinaan siswa belum optimal.



"Alhamdulillah Jakarta Barat semua berkomunikasi dengan baik dan lancar tiga pilar. Kerja sama yang terjalin dengan instan antara tiga pihak sekolah, dinas pendidikan, dan kepolisian telah memberikan kontribusi signifikan dalam menekan angka tawuran dan kasus kenakalan remaja di wilayah Jakarta Barat, " ucapnya.

Seperti diketahui, Pemerintah Kota Jakarta Barat kegiatan dialog dan edukasi perlindungan anak yang melibatkan pelajar, guru, serta orang tua, di Ruang MH Thamrin di Gedung Wali Kota Administrasi Jakarta Barat, Blok B Lantai 2, pada Kamis(15/1).

Kegiatan ini diinisiasi oleh Sudin Pendidikan Jakarta Barat. Dalam acara tersebut, Wali Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainah, secara tegas menyampaikan komitmen pemerintah dalam membangun lingkungan sekolah yang aman, ramah anak, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.



Acara yang menghadirkan berbagai pihak terkait tersebut menjadi wadah untuk menyampaikan bahwa upaya menciptakan keamanan di sekolah bukan tanggung jawab tunggal pemerintah semata. Menurut Iin Mutmainah, kolaborasi erat antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat menjadi unsur krusial dalam mewujudkannya.