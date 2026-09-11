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Umar Abdul Aziz Apresiasi Gubernur & Pemkot Jakbar Tunda Penataan Parkir CNI

Umar Abdul Aziz Apresiasi Gubernur & Pemkot Jakbar Tunda Penataan Parkir CNI
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Tokoh pemuda Jakbar Umar Abdul Aziz bersama Wali Kota Jakarta Barat serta warga. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, KEMBANGAN - Tokoh pemuda Umar Abdul Aziz menyampaikan apresiasi kepada Gubernur DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat atas langkah menunda penataan parkir di kawasan CNI, Kembangan.

Menurut Umar, keputusan tersebut merupakan respons positif pemerintah terhadap aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat.

Dia menilai penataan kawasan memang penting, namun pelaksanaannya perlu mempertimbangkan kepentingan warga serta keberlangsungan mata pencaharian para juru parkir.

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“Sebagai tokoh pemuda Jakarta Barat, saya mengapresiasi langkah Bapak Gubernur dan Pemkot Jakarta Barat yang memberikan ruang untuk mencari solusi terbaik. Ini menunjukkan bahwa pemerintah mau mendengar aspirasi masyarakat,” ujar Umar.

Secara terpisah, perwakilan warga Betawi Kembangan juga menyampaikan terima kasih kepada Gubernur DKI Jakarta dan Pemkot Jakarta Barat atas penundaan tersebut.

“Kami sebagai warga Betawi Kembangan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Jakarta Barat, khususnya Ibu Wali Kota. Kami berharap penundaan ini menjadi kesempatan untuk mencari solusi yang terbaik bagi seluruh pihak,” ujar perwakilan warga.

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Umar menambahkan perhatian terhadap para juru parkir juga perlu menjadi bagian dari pembahasan.

Menurutnya, mereka merupakan warga yang memiliki keluarga dan kebutuhan ekonomi yang harus tetap diperhatikan.

Tokoh pemuda Umar Abdul Aziz mengapresiasi sikap dari Gubernur DKI Jakarta dan Pemkot Jakbar yang menunda penataan kawasan parkir.

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