Umar Arsal: SAR Unhas Dorong Sinergi Pemerintah, Relawan, dan Masyarakat

jpnn.com, JAKARTA - ‎Panitia 40 Tahun SAR Unhas menggelar Seminar Nasional Kebencanaan di Gedung Perpustakaan Nasional Jakarta, Senin (21/9).

Agenda ini dihadiri Deputi Bidang Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan Badan SAR Nasional (BASARNAS) Moh. Barokna Haulah, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan, dan mantan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Umar Arsal.

‎‎Kegiatan seminar bersamaan dengan peluncuran buku “Rumah Jingga Tamalanrea, Cikal Bakal SAR Mahasiswa: 40 Tahun SAR Unhas”, yang di gagas okeh Umar Arsal.

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‎Seminar mengangkat tema “Antisipasi Kebencanaan Aktual dan Partisipasi Publik dan Komunitas”.

Umar Arsal berharap buku yang digagasnya dapat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya bagi mashasiswa yang berjiwa relawan.

‎Terlebih, kata Umar, Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi.

Letaknya di garis khatulistiwa, jalur Ring of Fire, serta pertemuan tiga lempeng tektonik utama membuat Indonesia menghadapi berbagai potensi bencana, mulai dari gempa bumi, erupsi gunung berapi, banjir, tanah longsor hingga cuaca ekstrem.

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‎Karena itu, dirinya nenghimbah kepada masyarakat untuk selalu waspada.

Menurut Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat ini, tim SAR Universitas Hasanuddin (SAR Unhas) sudah pengalaman turun berbagai bencana besar di Indonesia.

Kehadiran tim menunjukkan bahwa kesiapsiagaan dan penanganan yang tepat dapat membantu meminimalkan korban jiwa.

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‎"Peningkatan literasi kebencanaan, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan masyarakat, serta kolaborasi berbagai pihak menjadi bagian penting dalam membangun ketangguhan menghadapi bencana," ujarnya.

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‎Melalui kegiatan ini, Panitia 40 Tahun SAR Unhas mengajak berbagai elemen masyarakat, khususnya relawan, akademisi, pemerintah, komunitas, dunia usaha, pemuda, dan media, untuk bersama-sama memperkuat ketangguhan bangsa dalam menghadapi risiko bencana.

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‎Sementara itu, Deputi Bidang Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan Badan SAR Nasional (BASARNAS) Moh. Barokna Haulah menyambut baik di luncurkan buku SAR Unhas.