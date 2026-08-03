Umara Group Hadirkan Family Resto di Jaksel, Dilengkapi Ballroom Megah

jpnn.com, JAKARTA - Umara Group meresmikan Roemah Umara yang berlokasi di Jalan RC Veteran Raya, Bintaro, Jakarta Selatan.

Bangunan besar yang memiliki tiga lantai ini akan menambah deretan baru Restoran Indonesian Food yang berada di bawah naungan Umara Group.

Lantai tiga Roemah Umara juga dilengkapi dengan ballroom megah yang berfungsi sebagai ruang pertemuan.

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Kehadiran Roemah Umara di Veteran Jakarta Selatan ini diyakini akan memberikan warna baru pada segmen Family Resto yang menyajikan makanan tradisional terbaik khas Indonesia.

"Makanan khas Indonesia itu sangat melimpah, variatif dan memiliki cita rasa yang tinggi. Bagi kami yang sangat memiliki passion dalam dunia F&B, inovasi adalah kunci dalam mengolah serta mengembangkan rasa pada setiap makanan yang kami suguhkan," ujar Direktur Utama Umara Group, R. Chandra.

Chandra menuturkan Umara Group akan terus melakukan ekspansi bisnis di berbagai lini, di antaranya dengan membuka resto baru di beberapa tempat, inovasi produk-produk siap saji (retort) selain produk frozen, hingga memperluas pasar catering.

"Kami berencana membuka jaringan restoran kami di Jakarta dan juga akan berkolaborasi bisnis dengan Imora Motor dan Prospect Motor. Kami juga akan memperluas kerja sama dengan perusahaan-perusahaan tambang & Migas serta berkontribusi dalam memasok makanan nusantara ke Saudi Arabia dalam rangka Haji dan Umrah," ungkapnya.

"Kami juga memiliki PT Umara Mitra Kulina yang menjadi spesialis pada layanan katering industrial seperti pabrik, perkantoran dan fasilitas lainnya," imbuhnya.(chi/jpnn)