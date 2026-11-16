UMB Gandeng Dinas Pendidikan dan KONI Dorong Potensi Generasi Muda

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Mercu Buana (UMB) menghadirkan ruang kompetisi, kreativitas, dan kolaborasi bagi generasi muda melalui penyelenggaraan Mercu Buana Festival 16 dan Mercu Buana Karnaval 2026.

Mengusung tema Improve Quality of Life, kedua kegiatan ini menjadi wadah pengembangan minat dan bakat, pembentukan karakter, serta penanaman nilai sportivitas bagi pelajar sebagai bagian dari persiapan generasi penerus Indonesia menuju 2045.

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Pembukaan Mercu Buana Festival 16 dan Mercu Buana Karnaval 2026 berlangsung di Mercu Buana Sports Centre, Kampus Universitas Mercu Buana, Meruya, Jakarta Barat, Senin (16/11/2026).

Kegiatan ini dihadiri Dr. Agus Ramdani, S.Sos., M.A.P., yang mewakili Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Dr. Nahdiana, S.Pd., M.Pd. Agus Ramdani juga menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Barat, serta Ketua Umum KONI Kota Administrasi Jakarta Barat.

Rangkaian pembukaan diawali dengan laporan pelaksana oleh Kepala Biro Penerimaan Mahasiswa UMB, Silvia A. Rachman, S.E., M.I.Kom., dilanjutkan sambutan Rektor Universitas Mercu Buana, Prof. Dr. Ir. Andi Adriansyah, M.Eng., sekaligus membuka secara resmi kegiatan.

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Prosesi pembukaan ditandai dengan pembunyian terompet atau air horn. Selanjutnya, dilakukan penyerahan simbolis perlengkapan pertandingan berupa bola dari perwakilan Dinas Pendidikan DKI Jakarta kepada perwakilan wasit KONI Jakarta Barat serta penyerahan raket dari Rektor UMB kepada perwakilan peserta.

Dalam penyelenggaraan cabang olahraga Mercu Buana Festival 16, UMB bekerja sama dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Administrasi Jakarta Barat.