UMJ Gaungkan Aksi Nyata Kampus Hijau dengan Gerakan MemBumi

jpnn.com, JAKARTA - Dalam rangka memperingati hari lingkungan hidup sedunia, Universitas Muhammadiyah Jakarta mengeadakan kegiatan UMJ MemBumi 2026 di Taman Green Park UMJ, Jumat (5/6).

Kegiatan ini menjadi wujud komitmen UMJ dalam membangun budaya kampus yang peduli lingkungan untuk menciptakan dampak nyata bagi bumi dan masa depan.

Kegiatan yang mengusung tema “Aksi Nyata Kampus Hijau” ini, menghadirkan berbagai rangkaian acara. Di antaranya talkshow bertema lingkungan dalam perspektif Islam yang menghadirkan Dekan Fakultas Pertanian UMJ Sularno dan Head of Program NGO Bicara Udara Primadita Rahma Ekida.

Selain itu, UMJ juga melakukan penanaman 3.650 bibit pohon yang bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dan PT Wahana Makmur Sejati (Wahana Honda). Kegiatan lainnya dilanjutkan dengan peluncuran program pengelolaan sampah terpilah dan Tempat Pembuangan Sementara (TPS).

Kegiatan dilanjutkan dengan pengumuman penghargaan kepada pemenang Survei Keberlanjutan dan Fakultas Paling Berkelanjutan. Lalu di tutup dengan penyebaran ecoenzyme ke aliran sungai di sekitar kampus sebagai bentuk aksi simbolis dan edukatif untuk meningkatkan kepedulian terhadap kualitas air serta pelestarian ekosistem perairan.

Rektor UMJ Ma’mun Murod mengatakan MemBumi menjadi bentuk ikrar komitmen UMJ sebagai perguruan tinggi yang berada di bawah naungan Muhammadiyah dalam mewujudkan nilai-nilai kesemestaan. Ia menyampaikan apresiasinya terhadap penyelenggaraan kegiatan tersebut.

“Berbagai ajaran dalam syariat Islam berkaitan erat dengan perlindungan kehidupan, agama, akal, hak-hak manusia, serta lingkungan,” ujarnya.

Dia menjelaskan kerusakan lingkungan menjadi salah satu penyebab munculnya berbagai bencana yang terjadi saat ini. Menurutnya keterlibatan masyarakat dalam mengawal berbagai kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan.