jpnn.com, JAKARTA - Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Prof. Ma’mun Murod meminta para orang tua tidak membebani wisudawan dengan tekanan berlebihan soal dunia kerja.

Dia mengingatkan bahwa lulusan perguruan tinggi membutuhkan waktu untuk bertumbuh, dan peluang karier akan mengikuti kapasitas keilmuan.

Pesan tersebut disampaikan dalam Sidang Terbuka Senat Wisuda Periode II Tahun 2026 sekaligus Milad ke-71 UMJ, Sabtu (28/11/2026). Pada periode ini, UMJ mengukuhkan 2.159 wisudawan dari sepuluh fakultas dan Sekolah Pascasarjana.

Wisuda turut dihadiri anggota Badan Pembina Harian (BPH) UMJ sekaligus Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2005–2015, Prof. Dr. M. Din Syamsuddin, M.A., serta jajaran Sekretaris Dewan. Hadir pula delegasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Utara yang dipimpin Wakil Bupati dr. Hj. Kasman Ahmad bersama Dinas Pendidikan setempat.

Kehadiran delegasi tersebut merupakan tindak lanjut nota kesepahaman (MoU) antara UMJ dan Pemkab Halmahera Utara. Kerja sama strategis ini mencakup pengiriman putra-putri daerah untuk menempuh pendidikan tinggi di UMJ.

Ma’mun memaparkan bahwa lulusan periode ini terdiri atas jenjang Sarjana (S1), Magister (S2), Spesialis, dan Doktor (S3). Pada Sesi I, UMJ mengukuhkan lulusan jenjang Doktor, Magister, Spesialis, serta ratusan Sarjana dari FEB, FP, dan FKK. Wisudawan lainnya dikukuhkan pada Sesi II serta dua sesi pada hari berikutnya.

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Ma’mun menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada seluruh wisudawan. Ia berpesan agar para orang tua senantiasa mendampingi dan mendoakan langkah anak-anak mereka pascakampus, tanpa memberikan tekanan berlebihan terkait dunia kerja.

Menurutnya, setiap sarjana telah dibekali kematangan nalar dan membutuhkan proses untuk bertumbuh.