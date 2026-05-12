UMJ Kukuhkan 2 Guru Besar Baru Untuk Perkuat Reputasi Akademik

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) resmi mengukuhkan dua guru besar dalam Sidang Terbuka Senat yang digelar di Auditorium dr. Syafri Guricci, Fakultas Kedokteran dan Kesehatan UMJ, Selasa (12/5).

Dua guru besar yang dikukuhkan yakni Prof. Diah Andika Sari dan Prof Nelfiyanti. Pengukuhan dilakukan oleh Ketua Senat UMJ Prof. Azhari Aziz Samudra didampingi Rektor UMJ Prof. Ma’mun Murod.

Prosesi berlangsung khidmat dan dihadiri jajaran akademisi serta tamu undangan. Dalam sambutannya, Ma’mun mengatakan proses pengurusan guru besar saat ini semakin menantang.

Baca Juga: Firdaus Ali Dikukuhkan Jadi Guru Besar Teknik UI

Menurut dia, jumlah guru besar baru di UMJ mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir.

“Pada 2023 ada delapan guru besar, kemudian tujuh guru besar pada 2024, dan empat guru besar pada 2025. Sementara hingga 2026 belum ada penambahan guru besar baru,” kata Ma’mun.

Namun, dia menegaskan UMJ tetap berkomitmen mendorong para dosennya mencapai jabatan akademik tertinggi tersebut. Saat ini, UMJ memiliki lebih dari 90 dosen dengan jabatan Lektor Kepala yang dinilai berpotensi menjadi guru besar baru.

“Setidaknya ada gambaran sekitar dua atau tiga guru besar baru yang akan lahir pada 2026,” katanya.

Ma’mun juga menyoroti orasi ilmiah kedua profesor yang dikukuhkan. Menurutnya, orasi Prof. Diah mengangkat keresahan orang tua terhadap ketergantungan anak pada teknologi digital.