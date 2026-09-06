UMJ Perkuat Etos Keilmuan dan Spiritualitas untuk Membangun Peradaban

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) menggelar Hari Bermuhammadiyah (HBM) ke-13 dengan tema “Urgensi Keseimbangan Etos Ilmu dan Spiritualitas dalam Membangun Peradaban Global”, Sabtu (5/9).

Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat nilai-nilai Muhammadiyah sekaligus mendorong kontribusi warga persyarikatan dalam membangun peradaban.



Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menyampaikan rasa syukur menjadi bagian dari Muhammadiyah. Menurutnya, bagian dari Muhammadiyah ini merupakan amanah yang harus diwujudkan melalui kontribusi dan pengabdian kepada Muhammadiyah, bangsa, dan negara.



“Yang lebih penting adalah bagaimana menjadi manusia yang lebih amanah, lebih bermanfaat, dan lebih mengabdi kepada bangsa dan negara,” ujar Dudung.



Dia menegaskan bahwa jabatan merupakan sesuatu yang bersifat sementara. Menurutnya, nilai seseorang justru tercermin dari tindakan dan pengabdian yang dilakukan selama menjalankan amanah. Karena itu, ia berharap Muhammadiyah dapat terus memberikan kontribusi nyata serta menjadi organisasi yang menghadirkan manfaat bagi masyarakat dan bangsa.



Semangat pengabdian tersebut sejalan dengan yang disampaikan Rektor UMJ Prof Ma’mun Murod Al-Barbasy. Diaa mengapresiasi terselenggaranya HBM ke-13 sebagai bagian dari upaya memperkuat semangat keilmuan dan spiritualitas di lingkungan Muhammadiyah.

Menurutnya, HBM juga menjadi ruang untuk mempererat kebersamaan sekaligus mendorong sivitas akademika agar terus memberikan kontribusi bagi persyarikatan dan masyarakat.



“Ini menjadi bagian dari tanggung jawab bersama untuk terus membangun dan memberikan kontribusi bagi Muhammadiyah,” ujar Ma’mun



Selaras dengan hal tersebut, Ketua BPH UMJ Abdul Mu’ti menekankan pentingnya menjadikan nilai-nilai Muhammadiyah sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.

Menurutnya, bermuhammadiyah tidak sebatas identitas organisasi, tetapi perlu diwujudkan melalui perubahan pola pikir, perilaku, dan tindakan yang memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.



Abdul Mu’ti mengaitkan hal tersebut dengan prinsip keislaman, innamal a’malu binniat, yang menempatkan niat sebagai dasar dari setiap amal. Ia menekankan bahwa perubahan yang baik perlu dimulai dari niat dan mindset yang kemudian diwujudkan melalui tindakan nyata dan berorientasi pada kemaslahatan.



“Innamal a’malu binniat, setiap amal bergantung pada niat. Bermuhammadiyah bukan hanya soal identitas, tetapi bagaimana nilai-nilai Muhammadiyah diwujudkan dalam pola pikir, perilaku, dan tindakan nyata yang memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Karena itu, perubahan yang baik harus dimulai dari niat dan mindset yang baik, kemudian diwujudkan dalam tindakan yang berorientasi pada kemaslahatan,” ujar dia.



Sementara Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf Hasyim menyampaikan sambutan melalui tayangan video dalam rangkaian Hari Bermuhammadiyah (HBM) ke-13 UMJ. Diamenyampaikan rasa syukur atas amanah yang diterimanya dalam menjalankan tugas pemerintahan.



“Terselenggaranya HBM ke-13 ini juga menjadi momentum untuk memperkuat semangat kebersamaan dan pengabdian. Amanah yang kita terima perlu dijalankan dengan penuh tanggung jawab sebagai bagian dari upaya memberikan kontribusi bagi kehidupan masyarakat,” ujarnya



Kemudian dilakukan pelantikan BPH Nasyiatul Aisyiyah Cabang Ciputat Timur dan Cirendeu serta Pimpinan Ranting Pemuda Muhammadiyah UMJ. Pelantikan tersebut menjadi bagian dari penguatan kaderisasi sekaligus keberlanjutan gerakan organisasi otonom Muhammadiyah di lingkungan masyarakat dan perguruan tinggi.



Setelah pelantikan, rangkaian HBM ke-13 dilanjutkan dengan ceramah oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Dr. Haedar Nashir, M.Si. Dalam ceramahnya, Prof. Haedar menyoroti peran Muhammadiyah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan mencerahkan umat melalui gerakan pendidikan serta keagamaan.



“Melalui pendidikan dan gerakan keagamaan, Muhammadiyah terus berupaya mencerdaskan dan mencerahkan umat. Hal ini juga terlihat dari semakin banyaknya generasi milenial dan Generasi Z yang mulai belajar keagamaan melalui Muhammadiyah,” ujar Haedar. (cuy/jpnn)