UMJ Run 2025 Hadirkan Beragam Aktivitas Inspiratif di CFD Sudirman

jpnn.com, JAKARTA - Dalam rangka memperingati HUT ke-70, Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) menggelar UMJ Run 2025 di area Car Free Day Sudirman, Minggu (12/10).

Ajang lari ini merupakan yang pertama kali diselenggarakan oleh UMJ, dengan titik start dan finish berlokasi di Gedung Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Kegiatan ini diikuti sekitar 1.000 peserta dari berbagai kalangan.

Kegiatan itu dibagi menjadi tiga kategori yaitu 10 km, 5 km dan Kids Run yang diikuti oleh berbagai kalangan. Kegiatan dibuka dengan senam Anak Indonesia Hebat sebagai pemanasan bersama.

Titik start UMJ Run 2025 secara resmi dibuka oleh Rektor UMJ Ma’mun Murod, M.Si., bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan.

Ma’mun Murod menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya UMJ Run 2025.

“Terima kasih kepada semua yang telah berkontribusi, mulai dari panitia, sponsor, hingga para peserta yang begitu antusias," ujarnya.

Ma'mun menambahkan kegiatan ini merupakan yang pertama kali di gelar, dan alhamdulillah berjalan dengan sangat baik. Doorprize-nya juga sangat beragam, termasuk hadiah umrah dari Ketua Umum IKALUM, yang menjadi salah satu daya tarik utama.

Pada kesempatan yang sama Badan Pembina Harian (BPH) UMJ, Ateng juga mengucapkan selamat atas suksesnya acara ini dalam rangka Milad ke-70 UMJ.