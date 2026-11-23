UMK Bandung 2027 Dipastikan Naik, Walkot Farhan Ungkap Alasannya
jpnn.com, BANDUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung masih menggodok perubaha upah minimum kota (UMK) yang akan ditetapkan untuk tahun depan.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan ada kenaikan dalam nominal rupiah, tapi tidak persentasenya dengan angka UMP Jawa Barat.
Menurut dia, saat ini perwakilan Pemkot Bandung tengah berdiskusi dengan dewan pengupahan dan para pelaku usaha.
Hal yang jadi pembahasan ialah kenaikan upah ini harus menggambarkan adanya peningkatan kesejahteraan tanpa memberatkan pelaku usaha yang selama ini berinvestasi di Kota Bandung.
"Itu saja. Jadi, kami jaga keseimbangan. Namanya tawar-menawar, ya negosiasi," kata Farhan di Bandung, Senin (23/11/2026).
Selama ini memang banyak permintaan dari pekerja agar menaikkan upah dalam jumlah besar.
Namun, persoalan ini tidak bisa sekadar mengiyakan sebelah pihak karena nantinya ada sisi lain yang keberatan dalam hal ini pengusaha.
Ketika upah terlalu besar, justru yang terjadi adalah efisiensi perusahaan yang berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK).
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan adanya kenaikan besaran UMK untuk tahun depan. Akan tetapi ada hal yang jadi pertimbangannya.
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