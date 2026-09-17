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UMKM Aceh Tumbuh Bersama Rumah BUMN Pertamina, Dari Produk Lokal ke Pasar Lebih Luas

UMKM Aceh Tumbuh Bersama Rumah BUMN Pertamina, Dari Produk Lokal ke Pasar Lebih Luas
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Kiprah Rumah BUMN Pertamina Aceh Tamiang dan Aceh Timur telah mendorong peningkatan kapabilitas UMKM di Aceh yang tentunya juga diterapkan di Rumah BUMN Pertamina lainnya. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, ACEH - Pertamina terus memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat di Aceh melalui Rumah BUMN Pertamina Aceh Tamiang dan Aceh Timur.

Kehadiran Rumah BUMN menjadi wadah pembinaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk meningkatkan kapasitas usaha, memperkuat kualitas dan daya saing produk, serta membuka akses terhadap pasar yang lebih luas.

Sejak mulai beroperasi, Rumah BUMN Pertamina Aceh Tamiang dan Aceh Timur secara kumulatif telah membina 1.013 pelaku UMKM.

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Dalam proses pembinaan tersebut, kedua Rumah BUMN telah menyelenggarakan 321 kegiatan pelatihan, memfasilitasi UMKM dalam 207 kegiatan pameran dan perluasan akses pasar, serta mendukung penerbitan 1.375 legalitas dan sertifikasi usaha.

Pembinaan dilakukan secara berkelanjutan dengan menyesuaikan kebutuhan dan tahapan perkembangan masing-masing UMKM.

Mulai dari peningkatan kompetensi dan pengelolaan usaha, penguatan branding dan kemasan, pemasaran digital, pemenuhan legalitas dan sertifikasi, hingga fasilitasi promosi dan partisipasi dalam berbagai kegiatan pemasaran.

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Dari ekosistem pembinaan tersebut, sejumlah UMKM lokal terus menunjukkan perkembangan.

Di antaranya Nalura & Co, Madu Lusera, dan Sahada, tiga UMKM unggulan asal Aceh Tamiang dan Aceh Timur yang mengembangkan potensi lokal menjadi produk bernilai ekonomi.

Kiprah Rumah BUMN Pertamina Aceh Tamiang dan Aceh Timur telah mendorong peningkatan kapabilitas UMKM di Aceh

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