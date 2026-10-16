UMKM Binaan Astra Catatkan Transaksi Ekspor Rp400 Miliar di Trade Expo Indonesia 2026

jpnn.com, JAKARTA - PT Astra International Tbk (Astra) kembali mendorong produk UMKM lokal menembus pasar internasional melalui ajang Trade Expo Indonesia (TEI) 2026.

Astra membawa produk unggulan dari Desa Sejahtera Astra, UMKM binaan Yayasan Astra-Yayasan Dharma Bhakti Astra (YDBA), serta Grup Astra dalam pameran yang berlangsung pada 14-18 Oktober 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, Banten.

Partisipasi tersebut melanjutkan upaya Astra memperluas akses pasar ekspor bagi UMKM nasional. Sejak mengikuti TEI, pelaku usaha binaan Astra telah mencatatkan total nilai kontrak dan transaksi lebih dari USD 24,29 juta atau setara sekitar Rp400 miliar.

Pada TEI 2026, produk-produk unggulan tersebut dipamerkan di Hall 3A melalui booth Astra dan booth Desa BISA Ekspor (DBE) Kementerian Perdagangan RI.

Setidaknya 30 peserta hadir di booth Astra, terdiri atas 20 Desa Sejahtera Astra dan 10 UMKM binaan Yayasan Astra-YDBA serta Grup Astra. Sementara itu, tujuh Desa Sejahtera Astra lainnya menampilkan produk di booth Desa BISA Ekspor milik Kementerian Perdagangan.

Selain peserta tersebut, Astra juga menghadirkan 25 produk UMKM binaan Astra dan Yayasan Astra-YDBA lainnya untuk dipamerkan di booth perusahaan.

Executive in Charge Astra Boy Gemino Kalauserang mengatakan pengembangan UMKM menjadi bagian penting dari kontribusi perusahaan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, terutama melalui perluasan akses pasar internasional.

"Astra percaya bahwa UMKM memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, termasuk melalui penetrasinya di pasar ekspor. Oleh karena itu, Astra terus mendukung pengembangan UMKM agar dapat membuka peluang pertumbuhan usaha yang lebih luas sekaligus memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat," ujar Boy.