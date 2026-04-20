UMKM Binaan Bea Cukai Jambi Ekspor Perdana Madu ke Malaysia, Nilainya Ratusan Juta

Bea Cukai Jambi memberikan pendampingan kepada UMKM binaannya yang sukses melaksanakan ekspor perdana madu ke Malaysia. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, JAMBI - PT Cipta Lebah Berkah (Madu CLB), berhasil melaksanakan ekspor perdana 8 kilogram madu asli Jambi senilai ratusan juta rupiah ke Malaysia  pada 15 April 2026.

Keberhasilan ini menjadi langkah awal yang penting bagi pelaku usaha lokal dalam menembus pasar global.

Dalam ekspor ini, Bea Cukai Jambi memberikan pendampingan intensif melalui program Klinik Ekspor.

Asistensi difokuskan pada pemenuhan persyaratan administrasi, termasuk pengajuan dokumen ekspor melalui aplikasi CEISA 4.0.

Pendampingan ini memastikan seluruh prosedur berjalan tertib, tepat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepala Kantor Bea Cukai Jambi Dafit Kasianto menyampaikan bahwa pihaknya akan terus berkomitmen mendukung UMKM agar mampu berkembang dan memperluas jangkauan pasar.

Dia menegaskan keberhasilan ekspor ini merupakan hasil dari sinergi antara pelaku usaha dan pemerintah dalam memanfaatkan peluang global.

“Kami berkomitmen untuk terus mendampingi UMKM agar dapat naik kelas dan menembus pasar internasional. Keberhasilan PT Cipta Lebah Berkah ini diharapkan menjadi pemicu semangat bagi pelaku UMKM lainnya di Jambi,” ujar Dafit Kasianto dalam keterangannya, Senin (20/4).

