UMKM Binaan Bea Cukai Purwokerto Sukses Ekspor Produk Unggulannya ke Bangladesh

jpnn.com, PURWOKERTO - CV Rizki Mandiri kembali mengirimkan produk unggulannya ke mancanegara.

Kali ini, pelaku usaha di bawah binaan Bea Cukai Purwokerto tersebut berhasil mengekspor produk sapu glagah sebanyak 96 ribu buah ke Bangladesh.

“Keberlanjutan ekspor ini mencerminkan tingginya kepercayaan pasar internasional terhadap produk sapu glagah asal Purbalingga sekaligus berkontribusi pada peningkatan nilai ekspor daerah,” kata Kepala Kantor Bea Cukai Purwokerto, Dwijanto Wahjudi.

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Dwijanto mengungkapkan keberhasilan ekspor ini tak terlepas dari dukungan segenap pihak, seperti pemerintah daerah dan kalangan akademisi.

Dalam mendukung keberlanjutan ekspor, Bea Cukai Purwokerto bersinergi dengan Rumah BUMN Purbalingga dalam pengembangan kapasitas usaha dan Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) melalui dukungan akademik dan peningkatan kualitas komoditas.

Menurut Pemilik CV Rizki Mandiri Setyo Hartono, pendampingan Bea Cukai Purwokerto sangat membantu perusahaannya dalam memastikan proses ekspor berjalan lancar, sehingga memberikan kepercayaan diri untuk terus menjaga dan mengembangkan pasar ekspor produk sapu glagah asal Purbalingga.

“Pendampingan Bea Cukai Purwokerto sangat membantu kami dalam memastikan proses ekspor berjalan lancar, sehingga kami bisa percaya diri untuk terus menjaga serta mengembangkan pasar ekspor produk sapu glagah asal Purbalingga,” tambah Setyo.

Kegiatan ini menunjukkan komitmen Bea Cukai dalam mendukung keberlanjutan ekspor produk unggulan daerah.