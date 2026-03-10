UMKM Binaan Bea Cukai Sukses Bawa Hasil Laut Kepri Tembus Pasar Sydney dan Honolulu

jpnn.com, TANJUNGPINANG - UMKM binaan Bea Cukai di Kepulauan Riau, PT Bintan Intan Gemilang (BIG) sukses mengekspor 650 kilogram ikan segar ke Sydney, Australia pada Sabtu (28/2).

Selain itu, PT Bintan Intan Gemilang juga mengekspor ikan segar ke Honolulu, Amerika Serikat pada Senin (2/3).

Ekspor ini menandai kembalinya aktivitas pengiriman ikan segar PT BIG ke Australia setelah sempat vakum selama dua tahun.

Perusahaan tersebut bahkan telah menyiapkan pengiriman lanjutan ke negara yang sama sebanyak 1.000 kilogram atau satu ton ikan segar yang dijadwalkan pada Maret 2026.

Kepala Kantor Bea Cukai Tanjungpinang Joko Pri Sukmono Dwi Widodo menyampaikan pihaknya terus berkomitmen mendukung pelaku usaha, khususnya UMKM, dalam memperluas akses pasar ekspor.

“Kami secara konsisten memberikan pendampingan kepada pelaku usaha agar mampu menembus pasar internasional. Dukungan tersebut mencakup fasilitasi perizinan, layanan kepabeanan, hingga asistensi teknis sehingga pelaku usaha dapat meningkatkan daya saing produknya,” kata Joko dalam keterangannya, Selasa (10/3).

Sepanjang 2025, PT Bintan Intan Gemilang tercatat telah mengekspor lebih dari 425 ton produk perikanan ke berbagai negara, antara lain Malaysia, Singapura, Thailand, dan Amerika Serikat, dengan total nilai devisa mencapai lebih dari Rp 41 miliar.

Keberhasilan ekspor ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi pelaku usaha lainnya di Kepulauan Riau untuk terus meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi.