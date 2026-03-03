UMKM Binaan BMD di Demak Catat Omzet Rp16 Juta dari Penjualan Kue Kering
jpnn.com, DEMAK - Baznas Microfinance Desa (BMD) mencatat keberhasilan pemberdayaan UMKM binaan di Bintoro, Kabupaten Demak, Jawa Tengah.
Salah satu penerima manfaat, Silvyani (54), pelaku usaha kue kering, mampu meraup omzet hingga Rp16 juta selama Ramadan 2026.
Silvyani memproduksi berbagai makanan ringan dan kue kering, seperti mete goreng, egg roll, bawang goreng, nastar, dan aneka kue Lebaran lainnya.
Produk tersebut dipasarkan di lingkungan sekitar serta memenuhi pesanan perkantoran dan relasi pribadi untuk kebutuhan Ramadan dan Idulfitri.
Pimpinan Baznas Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Saidah Sakwan, mengapresiasi capaian tersebut.
Dia menilai keberhasilan itu menunjukkan zakat yang dikelola secara profesional mampu memberikan dampak nyata terhadap penguatan ekonomi mustahik.
“Inilah bukti bantuan Baznas yang tepat sasaran bertemu dengan mustahik yang mampu mengoptimalkan bantuan dari Baznas tersebut menjadi kombinasi yang baik dan luar biasa dalam menyejahterakan umat,” ujar Saidah dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (3/3).
Saidah menambahkan, semangat dan ketekunan mustahik menjadi faktor penting dalam keberhasilan program pemberdayaan.
Melaui program BMD, UMKM kue kering di Demak raih omzet Rp16 juta selama Ramadan 2026.
