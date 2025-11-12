UMKM Binaan Pertamina Ini Berjaya Hingga Jadi Lokasi Penelitian Mahasiswa
jpnn.com, JAKARTA - Rumah Madu Simpul Hati salah satu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) binaan PT Pertamina.
Tiwi Nurhasanah, perempuan asal Garut ini memiliki usaha yang bergerak di bidang budidaya lebah dengan nama Rumah Madu Simpul Hati.
Dia menjual produk madu dari mentah, hingga selesai diolah. Selain madu, produk Propolis, Royal Jelly, Bee Pollen juga laris manis diserbu konsumen.
Tak hanya mengelola peternakan sendiri, dia juga membina kelompok-kelompok tani madu di berbagai wilayah Indonesia.
Melalui program UMKM, Pertamina turut mendampingi dan memfasilitasi UMKM binaannya dengan berbagai pelatihan, mentoring hingga sertifikasi usaha yang diperlukan.
Dukungan Pertamina tersebut tak hanya memperluas pasar, juga membuka pintu kolaborasi dengan dunia akademik.
Kini, tempat usahanya sering menjadi lokasi penelitian mahasiswa farmasi dari berbagai universitas di Indonesia.
“Kami jadi kenal banyak apoteker dan peneliti. Mereka melakukan riset tentang produk lebah langsung di sini. Apalagi kami memiliki produk kesehatan dan kosmetik yang membutuhkan dukungan ilmu farmasi,” ujar Tiwi.
