UMKM Binaan Pertamina Meraup Omzet Hingga 2 Kali Lipat di SMEXPO Ramadan 2026

jpnn.com, JAKARTA - Momentum Ramadan membawa berkah bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) binaan PT Pertamina (Persero).

Melalui ajang SMEXPO Ramadan 2026, sejumlah UMKM binaan Pertamina mencatatkan peningkatan penjualan signifikan bahkan hingga dua kali lipat dibandingkan hari biasa.

SMEXPO Ramadan yang diselenggarakan di Grha Pertamina Jakarta pada 2–6 Maret 2026 ini menghadirkan sekitar 20 UMKM binaan Pertamina dengan berbagai produk unggulan, mulai dari fesyen, kerajinan (craft), hingga makanan dan minuman yang relevan dengan kebutuhan masyarakat selama Ramadan.

Vice President Corporate Social Responsibility & SMEPP Management Pertamina Rudi Ariffianto mengatakan SMEXPO menjadi salah satu upaya Pertamina dalam membuka akses pasar yang lebih luas bagi UMKM binaan.

“Melalui SMEXPO Ramadan ini, Pertamina ingin memberikan ruang bagi UMKM binaan untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat sekaligus meningkatkan penjualan, khususnya pada momentum Ramadan yang biasanya diikuti dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat,” ujar Rudi dalam keterangannya, Jumat (6/3).

Menurut Rudi, kehadiran SMEXPO tidak hanya membantu promosi produk UMKM, tetapi juga mendorong peningkatan pendapatan yang pada akhirnya berdampak pada penguatan ekonomi masyarakat.

“Ketika UMKM mengalami peningkatan penjualan, maka dampaknya juga dirasakan oleh para pekerja dan keluarga mereka. Ini menunjukkan bahwa pemberdayaan UMKM mampu menciptakan multiplier effect bagi perekonomian masyarakat,” tambah Rudi.

Pertamina sendiri menjalankan pembinaan UMKM secara terintegrasi melalui Pertamina UMK Academy, yang memberikan berbagai pelatihan mulai dari manajemen bisnis, pengelolaan keuangan, penentuan harga produk, hingga strategi pemasaran digital.