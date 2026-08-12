UMKM Binaan Pertamina Raih Omzet Rp 8,57 Miliar Sepanjang Semester I 2026
jpnn.com, JAKARTA - UMKM binaan Pertamina yang mengikuti berbagai pameran regional, nasional, dan internasional mencatatkan omzet sebesar Rp 8,57 miliar di sepanjang semester I 2026.
Capaian tersebut menunjukkan bagaimana akses pasar dapat membuka peluang baru bagi pelaku UMKM.
Tak hanya menghasilkan transaksi, berbagai pameran menjadi ruang bagi mereka untuk memperkenalkan produk, bertemu calon pembeli dan mitra bisnis, membuka jejaring kolaborasi antar-UMKM, sekaligus menguji daya saing produk di pasar yang lebih luas.
Salah satunya dirasakan Sambal Ning Niniek.
Usaha yang dirintis Sri Wahyuni tersebut terus mengembangkan pasar melalui berbagai kesempatan pameran dan program pengembangan usaha.
“Bagi saya, setiap tahap yang kami lalui adalah bagian dari proses untuk terus berkembang," kata Sri Wahyuni.
Dia menngungkapkan peran Pertamina dalam perjalanan Sambal Ning Niniek sangat luar biasa.
Kesempatan bertemu konsumen baru, memperluas jaringan, hingga masuk ke pasar yang lebih besar menjadi bagian penting dalam perjalanan UMKM untuk naik kelas
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