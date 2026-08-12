menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » UMKM » UMKM Binaan Pertamina Raih Omzet Rp 8,57 Miliar Sepanjang Semester I 2026

UMKM Binaan Pertamina Raih Omzet Rp 8,57 Miliar Sepanjang Semester I 2026

UMKM Binaan Pertamina Raih Omzet Rp 8,57 Miliar Sepanjang Semester I 2026
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Sri Wahyuni terus mengembangkan pasar bagi usaha yang dirintisnya Sambal Ning Niniek melalui berbagai kesempatan pameran dan program pengembangan usaha. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - UMKM binaan Pertamina yang mengikuti berbagai pameran regional, nasional, dan internasional mencatatkan omzet sebesar Rp 8,57 miliar di sepanjang semester I 2026.

Capaian tersebut menunjukkan bagaimana akses pasar dapat membuka peluang baru bagi pelaku UMKM.

Tak hanya menghasilkan transaksi, berbagai pameran menjadi ruang bagi mereka untuk memperkenalkan produk, bertemu calon pembeli dan mitra bisnis, membuka jejaring kolaborasi antar-UMKM, sekaligus menguji daya saing produk di pasar yang lebih luas.

Baca Juga:

UMKM Binaan Pertamina Raih Omzet Rp 8,57 Miliar Sepanjang Semester I 2026

Salah satunya dirasakan Sambal Ning Niniek.

Usaha yang dirintis Sri Wahyuni tersebut terus mengembangkan pasar melalui berbagai kesempatan pameran dan program pengembangan usaha.

Baca Juga:

“Bagi saya, setiap tahap yang kami lalui adalah bagian dari proses untuk terus berkembang," kata Sri Wahyuni.

Dia menngungkapkan peran Pertamina dalam perjalanan Sambal Ning Niniek sangat luar biasa.

Kesempatan bertemu konsumen baru, memperluas jaringan, hingga masuk ke pasar yang lebih besar menjadi bagian penting dalam perjalanan UMKM untuk naik kelas

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI