UMKM Binaan PGN Tembus PAS Sky Shop, Sumbang 59 Persen Penjualan

jpnn.com - UMKM binaan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk, Subholding Gas Pertamina, Adabina Scarves mencatat kontribusi sekitar 59 persen dari total penjualan produk di PAS Sky Shop pada salah satu rute penerbangan Pelita Air.

Capaian tersebut diraih hanya dalam tiga bulan sejak produk Adabina Scarves dipasarkan di PAS Sky Shop. Hasil itu menjadi indikator keberhasilan perluasan akses pasar bagi UMKM binaan melalui kolaborasi di lingkungan Pertamina Group.

Adabina Scarves yang memproduksi mukena travel dan jilbab eksklusif merupakan satu dari empat UMKM yang lolos kurasi dari 20 UMKM Mitra Binaan Pertamina Group untuk memasarkan produknya di PAS Sky Shop.

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PAS Sky Shop sendiri merupakan platform penjualan produk lokal di dalam penerbangan Pelita Air hasil kolaborasi Pertamina Air Services (PAS) dengan UMKM binaan Pertamina Group. Program tersebut resmi diluncurkan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Kamis (23/7).

Dalam peluncuran itu, Direktur Utama Pelita Air Faik Fahmi bersama Corporate Secretary PT Pertamina (Persero) Arya Dwi Paramita dan Vice President CSR & SMEPP Management Pertamina Rudi Ariffianto menyerahkan suvenir berisi produk UMKM kepada penumpang penerbangan IP108 rute Jakarta-Denpasar.

Arya mengatakan kolaborasi tersebut menjadi bentuk nyata komitmen Pertamina memperluas akses pasar bagi UMKM binaannya.

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"Program PAS Sky Shop memberikan akses bagi UMKM binaan Pertamina yang telah lolos kurasi untuk memasarkan produknya di dalam pesawat Pelita Air," ujar Arya dikutip JPNN.com, Jumat (24/7).

Corporate Secretary PGN Fajriyah Usman menyebut keberhasilan Adabina Scarves membuktikan produk UMKM lokal mampu bersaing ketika memperoleh akses pasar yang tepat.