UMKM Binaan Telkom Menjaring Peluang Bisnis di 18 Negara Lewat TEI 2026

jpnn.com, TANGERANG - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom terus mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing di tingkat global.

Melalui partisipasi enam UMKM binaan dalam Trade Expo Indonesia (TEI) 2026 pada 14–18 Oktober 2026, TelkomGroup mendukung promosi produk unggulan lokal sekaligus membuka peluang kemitraan bisnis dengan calon pembeli dari berbagai negara.

Keikutsertaan enam UMKM binaan, yaitu Keumamah Cutkak, Fiorellya by Dwee, Dbaloy, Rendang Oma Keenan, Zura Snack, dan IQLEEM, berhasil menghimpun 82 buyer leads, termasuk 35 prospek pembeli internasional dari 18 negara di empat kawasan.

Capaian ini menunjukkan terbukanya peluang bagi produk UMKM binaan Telkom untuk menjangkau pasar yang lebih luas melalui pameran perdagangan internasional.

Senior General Manager Social Responsibility Telkom Hery Susanto menyampaikan partisipasi dalam TEI merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Telkom untuk memperkuat kapasitas usaha dan memperluas akses pasar UMKM.

Hery mengatakan bagi Telkom, keberhasilan UMKM dalam mengikuti pameran tidak hanya diukur dari transaksi selama kegiatan, tetapi juga dari peluang kemitraan yang dapat ditindaklanjuti setelahnya.

"Melalui pilar ekonomi BISA Kreatif dan semangat Bersama Jadi Bisa, kami mendorong UMKM untuk meningkatkan kualitas produk, memperkuat kesiapan bisnis, dan membangun hubungan jangka panjang dengan calon mitra internasional. Dengan demikian, peluang yang terbentuk dapat menjadi langkah konkret menuju BISA Export,” ujar Hery.