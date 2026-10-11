UMKM di MotoGP Mandalika Raup Omzet Jutaan Rupiah, Gubernur NTB: Makmur dan Mendunia

jpnn.com, LOMBOK - Penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026 mulai memberikan dampak ekonomi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) asal Nusa Tenggara Barat (NTB).

Sejumlah pedagang yang membuka stan di kawasan Sirkuit Mandalika mencatat omzet harian mencapai Rp 3 juta hingga Rp 5 juta selama berlangsungnya ajang balap internasional tersebut.

Salah satunya Safira Sabrina, pelaku UMKM asal Kota Mataram. Selama berjualan di kawasan MotoGP Mandalika, Safira mencatat omzet mencapai Rp 5 juta dalam sehari.

“Alhamdulillah hari ini lumayan sibuk. Bersyukur sekali bisa mendapat manfaat langsung dari MotoGP,” kata pengelola stan XD Chile Chrispy saat ditemui di kawasan UMKM di kompleks Sirkuit Mandalika, Sabtu, 10 Oktober 2026.

Pelaku UMKM lainnya, Ade Fatriana asal Sumbawa Besar, mencatat omzet Rp 4 juta per hari. “Ini masih jam 15.00. Semoga bisa terus bertambah karena masih banyak yang di dalam menonton sesi latihan,” kata pengelola stan Qinan Cake itu.

Sementara Dewi Kusumaningrum asal Dompu, Pulau Sumbawa, memperoleh omzet Rp 3 juta per hari dari aktivitas berjualan di kawasan Mandalika. “Kami jauh-jauh menyeberang pulau. Bersyukur bisa jadi bagian dari ajang internasional ini,” kata Dewi.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal meninjau langsung kawasan UMKM di Mandalika beberapa kali untuk memastikan UMKM mendapat tempat strategis di MotoGP Mandalika. Begitu juga fasilitas pendukungnya. Dia meminta agar fasilitas untuk mereka juga memperhitungkan aspek kenyamanan bagi para pembeli.

“Alhamdulillah jumlahnya UMKM yang masuk ke MotoGP Mandalika terus bertambah. Tahun lalu hanya sekitar 100 tahun ini 500 UMKM. Jika setiap UMKM menyerap 3-4 tenaga kerja maka sudah lebih dari 1.000 pelaku UMKM yang terlibat selama MotoGP Mandalika. Jumlah ini masih di dalam kompleks sirkuit, belum termasuk UMKM yang membuka dagangannya di spot lainnya di sekitar Mandalika,” katanya.