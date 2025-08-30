UMKM DIY Dapat Dukungan Fastpay dan J&T Cargo Masuk Pasar Digital Nasional

jpnn.com, JAKARTA - PT Bimasakti Multi Sinergi, pengembang platform pembayaran digital Fastpay, sukses menggelar workshop UMKM di Yogyakarta pada 26 Agustus 2025. Kegiatan ini berlangsung berkat kolaborasi strategis dengan J&T Cargo.

Acara bertema ‘Bekali Strategi Efisien Menuju Pasar Digital Nasional’ digelar di Ballroom PLUT DIY dan dihadiri lebih dari 50 pelaku UMKM serta seller lokal.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi DIY hadir membuka acara sekaligus menegaskan pentingnya transformasi digital bagi usaha kecil.

Expedition Executive Supervisor Fastpay Moh Novan Rozaq Trijadmoko menyebut antusiasme peserta menunjukkan kebutuhan nyata UMKM terhadap dukungan digitalisasi.

“Kami melihat semangat luar biasa dari para pelaku UMKM. Melalui kolaborasi dengan J&T Cargo, kami percaya bisa memberikan dampak signifikan, terutama dalam efisiensi logistik yang menjadi kunci kesuksesan bisnis di era digital,” ujar Novan.

Dalam workshop ini, peserta mendapatkan pelatihan pemanfaatan aplikasi Fastpay sebagai platform multi-ekspedisi yang terhubung dengan berbagai jasa pengiriman nasional, termasuk J&T Cargo. Materi yang disampaikan fokus pada strategi efisiensi logistik, pemanfaatan teknologi, hingga peningkatan daya saing bisnis UMKM.

Kegiatan ini juga sejalan dengan agenda pemerintah dalam mendorong transformasi digital UMKM agar mampu menembus pasar nasional maupun internasional.

“Fastpay berkomitmen hadir di tengah masyarakat melalui edukasi, pelatihan, hingga pemberdayaan komunitas UMKM. Kolaborasi lintas sektor teknologi, logistik, dan pemerintah menjadi kunci percepatan pertumbuhan UMKM,” tuturnya.