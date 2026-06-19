UMKM Fondasi Ekonomi Daerah, Gubernur Luthfi: Akses Permodalan Harus Dipermudah

jpnn.com - KARANGANYAR — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta kepada Bank Jateng memperkuat permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayahnya. Sebab, UMKM menjadi salah satu fondasi perekonomian daerah.

Luthfi menyampaikan itu saat Rapat Strategi dan Kebijakan Semester II Tahun 2026 Bank Jateng di Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jumat (19/6).

Menurut Luthfi, jumlah UMKM di provinsi ini lebih dari empat juta pelaku usaha. Oleh karena itu, akses permodalannya perlu dipermudah yang salah satu caranya dengan memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bunga rendah.

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“Kenapa saya tekankan ekonomi mikro? Karena di Jawa Tengah jumlahnya besar dan berada di kabupaten/kota, maka akses permodalan harus kita permudah,” ungkapnya.

Luthfi mengatakan dengan kemudahan itu, pelaku usaha mikro diharapkan naik kelas menjadi usaha kecil, kemudian berkembang menjadi usaha menengah.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Jateng Bambang Widyatmoko mengatakan rapat tersebut digelar untuk merumuskan langkah perusahaan menghadapi Semester II Tahun 2026. Menurut dia, dinamika geopolitik, kondisi fiskal, dan persaingan industri perbankan menuntut Bank Jateng menyiapkan strategi yang lebih adaptif.

“Kita perlu merumuskan kebijakan baru beserta turunannya, program-program yang harus dituntaskan oleh para kepala cabang. Karena itu strategi yang dilakukan harus berbeda di Semester II Tahun 2026,” kata Bambang.

Dia menjelaskan bahwa Bank Jateng telah menetapkan empat kebijakan utama, yakni penguatan permodalan dan tata kelola, transformasi digital, peningkatan kompetensi dan produktivitas karyawan, serta peningkatan skala bisnis.