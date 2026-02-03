UMKM Ini Sukses Ekspor Produk Buah ke Tawau Berkat Pendampingan Bea Cukai Nunukan

jpnn.com, NUNUKAN - Bea Cukai Nunukan mendorong pelaku usaha kecil agar mampu menembus pasar internasional diwujudkan melalui pendampingan terhadap ekspor perdana produk buah-buahan UMKM.

Kegiatan ekspor tersebut dilaksanakan melalui Pelabuhan Tunon Taka dengan negara tujuan Tawau, Malaysia pada Jumat (30/1).

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Budi Prasetiyo mengatakan komoditas buah-buahan yang diekspor meliputi buah naga, alpukat, mangga, jeruk, jeruk nipis, serta berbagai macam rempah-rempah sebagai bagian dari potensi hortikultura unggulan Indonesia.

Sebelumnya, Bea Cukai Nunukan telah memberikan asistensi dalam rangka penyusunan dokumen Invoice, Bill of Lading, Manifest, COO, dan Pemberitahuan Ekspor Barang kepada UMKM tersebut.

"Pendampingan tersebut membantu pelaku usaha memahami prosedur ekspor sekaligus memastikan seluruh persyaratan administrasi terpenuhi dengan baik," kata Budi dalam keterangannya, Selasa (3/2).

Menurut Budi, ekspor perdana ini menjadi bukti nyata bahwa produk UMKM memiliki kualitas dan daya saing untuk menembus pasar internasional.

"Kehadiran Bea Cukai Nunukan dalam proses ini tidak hanya memastikan kelancaran prosedur kepabeanan, tetapi juga membuka peluang pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha lokal," imbuhnya.

Dampaknya, kegiatan ekspor UMKM turut mendorong perputaran ekonomi daerah, meningkatkan pendapatan pelaku usaha, serta memperkuat citra produk Indonesia di luar negeri.