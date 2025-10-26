UMKM Kian Tangguh, Ini Jurus Pertamina Memperkuat Ekonomi Kerakyatan

jpnn.com, JAKARTA - Komitmen PT Pertamina (Persero) untuk mendukung pertumbuhan dan kemandirian pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia memberi manfaat besar.

Tak hanya meningkatkan omzet, tetapi UMKM yang berhasil juga berdampak untuk penyerapan tenaga kerja, hingga peningkatan pendapatan masyarakat di sekitarnya.

Inge Arina, pemilik Java Criollo, salah satu UMKM mitra binaan Pertamina yang bergerak dalam bisnis produk cokelat mengungkapkan dukungan berupa pelatihan dan pendampingan usaha yang diberikan Pertamina menjadikan produk-produknya semakin dikenal luas.

Hal itu menciptakan dampak berganda (multiplier effect), tak hanya bagi dirinya pribadi, tapi juga bagi para petani yang terlibat di dalamnya.

“Harapannya kami bisa membantu lebih banyak lagi orang-orang di desa, sekitar operasional Java Criollo. Jadi petaninya lebih makmur, kelompok wanita tani juga ikut disertakan, sehingga lebih banyak lagi masyarakat yang bisa kita bantu,” jelas Inge.

Senada dikatakan pemilik usaha Sambal Ning Niniek, Sri Wahyuni.

Dia mengaku sangat bersyukur bisa menjadi UMKM mitra binaan Pertamina.

“Pertamina support-nya luar biasa kepada kami UMKM mulai dari nol sampai saat ini produk kami bisa dipasarkan lebih luas lagi,” kata Sri.