UMKM Lokal Antusias Menyambut Hadirnya Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026
jpnn.com, LOMBOK - Gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 memberikan harapan besar kepada para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) lokal.
Sebagai ajang balap motor paling bergengsi di dunia yang akan digelar di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 9–11 Oktober 2026, para pebisnis UMKM berkesempatan untuk melebarkan pasarnya secara lebih luas.
Pemilik Malindo Coffee Rohaniah mengaku hadirnya kegiatan bertaraf internasional ini bukan semata soal membuka lapak dan mengejar transaksi.
Rohaniah berharap bisa memberikan cerita dari setiap produk yang dijual.
Dia sangat berharap para wisatawan dan penonton MotoGP ini bisa mendapatkan kenangan lebih kuat terhadap Mandalika sebagai salah satu destinasi super prioritas Indonesia.
“Mandalika adalah destinasi super prioritas yang menarik wisatawan global. Wisatawan dengan mobilitas tinggi ini membutuhkan suvenir dan kopi yang disajikan dan dikemas praktis. Oleh karena itu, Malindo Coffee berinovasi menciptakan stik kopi pertama di Lombok. Kami berharap saat dunia melihat Mandalika, mereka juga membawa produk lokal dari Malindo," kata Rohaniah saat diwawancara pada Kamis (8/10).
Rohaniah mengatakan kopi bermerek Malindo Coffee ini sengaja dikemas ringkas dan mudah dibawa.
UMKM lokal berkesempatan untuk melebarkan pasarnya secara lebih luas dengan hadirnya Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pertamina Patra Niaga Dukung Perempuan Lombok Merajut Lewat Mina Tenun
- Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 Ciptakan Peluang Kerja Musiman Bagi Warga Lombok
- Hadir di APRCE 2026, APRINDO: Ritel Bisa Jadi Gerbang UMKM Indonesia ke Pasar Asia Pasifik
- Kisah Mbak Pluk Pluk, dari Penjual Wedang Bentis hingga Sukses Jadi Kreator Afiliasi
- Pertamina Dorong Homestay Lokal Naik Kelas Lewat Grand Prix of Indonesia 2026
- Lalu Iqbal Tempatkan UMKM Lokal di Tempat Strategis MotoGP Mandalika