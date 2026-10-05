UMKM Lokal Ikut Tumbuh di Tengah Aktivitas Industri IWIP

jpnn.com, MALUKU UTARA - Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) membuka peluang bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Maluku Utara untuk memperluas usaha. Pada Kuartal II 2026, realisasi belanja IWIP kepada UMKM tercatat mencapai Rp1,1 triliun.

Dari total belanja tersebut, sebanyak 77,6 persen direalisasikan di Maluku Utara. Data itu menunjukkan keterlibatan pelaku usaha lokal dalam memenuhi kebutuhan kawasan industri sekaligus membuka peluang bagi UMKM untuk meningkatkan kapasitas bisnis dan penyerapan tenaga kerja.

Salah satu pelaku usaha yang merasakan peluang tersebut adalah Suhendra, pemilik CV Satu Tiga Berjaya.

Usahanya bermula dari penjualan ayam beku secara mandiri sebelum berkembang menjadi pemasok berbagai kebutuhan pangan, mulai dari makanan beku, daging, hingga makanan laut untuk kebutuhan kawasan IWIP.

Suhendra mengatakan kesempatan menjadi mitra IWIP diperolehnya pada 2021 ketika kawasan industri membutuhkan pemasok bahan pangan untuk mendukung kegiatan operasional.

Dari peluang tersebut, dia kemudian mendirikan CV Satu Tiga Berjaya dan mengembangkan usahanya secara bertahap.

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Saat ini, CV Satu Tiga Berjaya melakukan pengiriman kebutuhan pangan ke IWIP sekitar lima hingga enam kali dalam sepekan. Setiap pengiriman menggunakan dua hingga tiga kendaraan dengan kapasitas masing-masing mencapai 4–5 ton.

Perkembangan bisnis tersebut turut membuat perusahaan mempekerjakan 34 tenaga kerja dari sejumlah daerah di Maluku Utara.