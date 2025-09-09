UMKM Lokal Jaring Pemain e-Sports Tampil di Event Nasional dan Internasional

jpnn.com, JAKARTA - Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terus mendorong perkembangan e-Sports di Tanah Air. Hal itu dikarenakan penggemar e-Sports di kalangan generasi muda makin berkembang, didukung adanya turnamen berskala nasional maupun global.

"Kami sebagai pelaku UMKM terus mendukung perkembangan gamers Esports khususnya Mobile Legends," ujar Key Opinion Leader Mercon Merah Putih, Wulan Safitri usai meluncurkan Snack bangbang ring di Jakarta, Senin (8/9) malam.

Salah satunya dengan berkolaborasi dengan Moonton Team, dengan menciptakan produk cemilan bagi para gamers Mobile Legends. Produk ini memiliki cita rasa Nusantara yakni rendang sapi dan lainnya.

"Kolaborasi ini bentuk UMKM lokal mampu bersaing dengan brand-brand global melalui produk cemilan bagi para gamers mobile legend," ungkapnya.

Ke depan, pihaknya ingin terus berkolaborasi menciptakan kompetisi bagi para gamers, sehingga bisa menjaring para generasi muda yang berbakat.

Sementara itu, perwakilan dari Moonton Team, Dini Hapsari mengatakan, telah mengajak mitra untuk terus mendukung Esports, dengan membuka kompetisi-kompetisi di tiap daerah.

Tujuannya untuk menjadikan wadah bagi generasi muda yang ingin mengembangkan kompetensi di bidang Esports.

"Kami memiliki turnamen-turnamen resmi bekerja sama dengan komunitas-komunitas Esport dan PBESI (Pengurus Besar Esposts Indonesia)," ujar Dini.