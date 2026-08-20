UMKM Makin Digital, Partai Garuda Apresiasi Kebijakan Presiden Prabowo
jpnn.com, JAKARTA - Partai Garuda mengapresiasi kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dalam memperkuat pembiayaan dan digitalisasi UMKM.
Sekretaris Jenderal Partai Garuda Ihsan Jauhari mengatakan penguatan UMKM penting untuk memperkokoh ekonomi rakyat.
“UMKM adalah fondasi ekonomi rakyat. Akses modal dan digitalisasi harus terus diperluas agar UMKM bisa tumbuh dan naik kelas,” kata Ihsan.
Ihsan menyebut sekitar 57 juta UMKM berkontribusi 60,5 persen terhadap PDB dan menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja nasional.
Menurut dia, hingga Juni 2026 pembiayaan UMKM telah mencapai hampir Rp2.000 triliun. Sementara itu, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah menjangkau jutaan pelaku usaha di berbagai daerah.
“Pembiayaan yang semakin luas memberi ruang bagi UMKM meningkatkan produksi, mengembangkan usaha, dan membuka lapangan kerja,” ujarnya.
Selain pembiayaan, Ihsan menilai digitalisasi menjadi faktor penting dalam mendorong UMKM berkembang.
Bank Indonesia mencatat hingga April 2026 QRIS telah digunakan lebih dari 45 juta merchant yang mayoritas merupakan UMKM.
Partai Garuda mengapresiasi kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat pembiayaan dan digitalisasi UMKM.
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