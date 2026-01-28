UMKM Sumatra Bangkit Hadir di 3 Aplikasi Belanja Online
jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berkolaborasi dengan sejumlah platform e-commerce menghadirkan layanan belanja online khusus bertajuk "UMKM Sumatera Bangkit".
Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, nantinya di aplikasi belanja menampilkan produk-produk UMKM asal Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Maman mengaku, inisiatif ini bertujuan memastikan UMKM terdampak bencana tetap memiliki akses pasar dan dapat menggerakkan kembali perekonomian daerah.
Adapun kolaborasi tersebut diwujudkan melalui fitur landing page atau halaman khusus UMKM Sumatera Bangkit yang tersedia di Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, dan Lazada.
"Lewat layanan belanja produk, kita pasarkan produk-produk dari Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatera Bart agar masyarakat bisa beli sehingga menggerakkan ekonomi daerah terdampak bencana," ujar Maman dikutip Rabu (28/1).
Landing page UMKM Bangkit telah diluncurkan Shopee dan Tokopedia pada 26 Januari 2026, sementara Lazada akan menyusul pada 29 Januari 2026.
Berdasarkan data Kementerian UMKM, hingga 18 Januari 2026 terdapat 34.030 UMKM di tiga provinsi yang terdampak bencana, dengan 3.018 UMKM di antaranya kesulitan mengakses pasar sehingga produk mereka menumpuk.
Fitur UMKM Bangkit menampilkan produk terkurasi dari sektor fesyen, makanan-minuman, gaya hidup, dan kerajinan tangan yang dijual oleh 3.321 UMKM asal Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Kementerian UMKM berkolaborasi dengan sejumlah platform e-commerce menghadirkan layanan belanja online khusus bertajuk UMKM Sumatera Bangkit.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Indonesia Summit 2026 Tokopedia dan TikTok Shop Perkuat Ekosistem Penjual
- Perkuat UMKM, PNM Dorong Pemberdayaan Program ULaMM
- Tokopedia-TikTok Shop Perkuat Ekosistem Penjual & Affiliate Creator di Era Discovery E-commerce
- Lewat Teknologi, BukuWarung Dorong UMKM Naik Kelas
- Dukung Larangan Impor Balpres Ilegal, CEO Sinergi ADV: Momen Clothing Lokal Bangkit
- Pertamina Dorong UMKM Agar Bisa Naik Kelas Lewat Program SMEXPO