UMKM Terdampak Bencana Sumatra Dipredksi Pulih dalam 1 Tahun
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan Klinik UMKM Bangkit dibentuk untuk mempercepat pemulihan usaha terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat paling lama dalam jangka waktu paling lama satu tahun.
Maman menjelaskan tahap pemetaan UMKM terdampak akan berlangsung hingga Maret 2026, sebelum dilanjutkan dengan program bantuan pembiayaan, relaksasi pinjaman, serta penyediaan modal usaha.
“Dikomandani pemerintah daerah, klinik ini bertugas mengurus layanan pembiayaan dengan memastikan UMKM terdampak bencana yang terdata dan memiliki tanggungan kredit di bank mendapatkan relaksasi pinjaman serta kecukupan modal usaha,” kata Maman dikutip Kamis (1/1).
Selain layanan pembiayaan, Maman menyebut Klinik UMKM Bangkit juga difungsikan sebagai pusat perbelanjaan produk lokal dari tiga provinsi terdampak.
Produk-produk tersebut akan dipasarkan di dalam dan luar provinsi sehingga dapat menghidupkan UMKM setempat sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat.
Langkah itu diyakini mampu menggerakkan kembali ekonomi di wilayah terdampak bencana.
Selain itu, ia mengatakan klinik akan menyediakan layanan produksi agar UMKM yang usahanya terhenti dapat melanjutkan kegiatan usahanya. Peralatan produksi sesuai kebutuhan akan difasilitasi melalui layanan ini.
Maman menekankan pemerintah bersama Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyiapkan perangkat aturan agar UMKM yang memiliki tanggungan kredit memperoleh keringanan.
Klinik UMKM Bangkit juga difungsikan sebagai pusat perbelanjaan produk lokal dari tiga provinsi terdampak.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Identitas Mayat Diduga Korban Banjir Bandang
- Warga Temukan Mayat Mengapung di Sungai Malas, Diduga Korban Banjir Bandang
- 10 Daerah di Aceh Perpanjang Status Tanggap Darurat Bencana
- Duit Rp 3,1 Miliar untuk Donasi Sumatra Terkumpul di Malam Tahun Baru Jakarta
- Inilah 2 Lagu yang Dinyanyikan Prabowo Bersama Pengungsi di Malam Pergantian Tahun
- Lewat BHC Harbour Fest, ASDP Ingin Tunjukkan Pelabuhan Bisa Jadi Ruang Budaya