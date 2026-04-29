UMKM 'Teriak' Banyak Potongan di Platform Jual Beli

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengaku telah menerima banyak keluhan dari pelaku usaha mikro dan kecil.

jpnn.com, JAKARTA - Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengaku telah menerima banyak keluhan dari pelaku usaha mikro dan kecil.

Maman menjelaskan keluhan pelaku usaha itu terkait tingginya biaya administrasi yang dikenakan platform e-commerce.

“Keluhannya sudah lumayan banyak. Hampir setiap hari masuk ke saya, baik lewat pesan langsung (DM) Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Pemerintah harus merespons ini,” ujar Maman kepada wartawan di Jakarta, Selasa (28/4).

Biaya admin yang dimaksud adalah potongan atau komisi transaksi yang dikenakan oleh platform e-commerce kepada penjual setiap kali terjadi penjualan.

Kenaikan tarif tersebut dinilai memberatkan UMKM karena mengurangi margin keuntungan dan daya saing mereka di pasar digital.

Maman menegaskan pemerintah kini tengah menyiapkan regulasi khusus untuk mengatur biaya admin e-commerce.

Aturan tersebut, lanjut dia, sedang dalam tahap sinkronisasi lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum, dan Sekretariat Negara.

“Spiritnya adalah memberikan perlindungan dan meningkatkan daya saing UMKM yang beraktivitas di e-commerce,” tuturnya.

