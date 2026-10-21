UMKM Tangguh Berkibar Kembali Hadir di TEI 2026

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah memasang target transaksi USD 17,5 miliar, dengan 1.873 peserta pameran dan 30.000 pengunjung di Trade Expo Indonesia (TEI) 20206.

Adapun TEI 2026 digelar Kementerian Perdagangan di ICE BSD, Tangerang pada 14–18 Oktober 2026 dengan tema “The Ultimate Hub for Global Sourcing”.

Sekretaris merangkap Anggota Dewan Pertimbangan Presiden RI Muhammad Qodari menghadiri TEI ke-41 Tahun 2026 Ia didampingi istri, Ancilla Yanny Irmella.

Pada Di komunitas itu, Qodari berperan sebagai Ketua Dewan Pembina LBM Tangguh.

Anggota Tangguh Berkibar difasilitasi ikut pameran Banyak anggota Tangguh Berkibar mendapat fasilitas dari Kementerian Perdagangan untuk tampil di TEI 2026.

“Hampir setiap tahun anggota komunitas ini diikutsertakan oleh kementerian, serta dinas terkait di Kabupaten dan Kota Tangerang,” kata Qodari.

Qodari juga mengaku gembira melihat penyelenggaraan TEI.

Dia menilai Trade Expo Indonesia sebagai ajang yang sangat besar dan memberikan banyak kesempatan bagi para pengusaha Indonesia untuk memperluas pasar, baik di dalam negeri maupun, terutama, di pasar internasional.