jpnn.com - SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menetapkan Upah Minimum Provinsi atau UMP Jatim 2027 sebesar Rp2.730.000 per bulan atau naik 11,57 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

“Kami menetapkan Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2027 sebesar Rp2.730.000,00,” ujar Khofifah di Surabaya, Minggu (22/11).

Kenaikan tersebut mencapai Rp283.119,32 dari UMP Jatim 2026 sebesar Rp2.446.880,68.

Ketentuan UMP Jatim tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2027.

Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/757/013/2026 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2027 yang ditetapkan di Surabaya pada 21 November 2026.

Khofifah menjelaskan kebijakan pengupahan 2027 disusun dengan memperhatikan peningkatan kesejahteraan pekerja, perkembangan perekonomian, serta keberlangsungan kesempatan kerja di Jawa Timur.

"Penetapan upah minimum tahun 2027 memperhatikan kebutuhan untuk terus meningkatkan kesejahteraan pekerja, dengan mempertimbangkan perkembangan perekonomian dan keberlangsungan kesempatan kerja di Jawa Timur. Peningkatan upah harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga daya beli, produktivitas, serta iklim usaha yang mendukung penciptaan lapangan kerja,” katanya.

Dalam menentukan besaran UMP 2027 Jatim tersebut, pemerintah mempertimbangkan sejumlah indikator ekonomi, di antaranya inflasi sebesar 3,33 persen dan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 5,82 persen. Kenaikan UMP 11,57 persen tersebut berada di atas angka inflasi.