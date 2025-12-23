menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » UMP DIY 2026 Diumumkan Besok, Kenaikan Bisa Lebih Tinggi dari Daerah Lain

UMP DIY 2026 Diumumkan Besok, Kenaikan Bisa Lebih Tinggi dari Daerah Lain

UMP DIY 2026 Diumumkan Besok, Kenaikan Bisa Lebih Tinggi dari Daerah Lain
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan mengumumkan besar upah minimum provinsi (UMP) DIY 2026 pada Rabu (24/12). Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com - YOGYAKARTA - Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan mengumumkan besar upah minimum provinsi (UMP) DIY 2026 pada Rabu (24/12).

Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Ni Made Dwipanti Indrayanti mengatakan bahwa besaran kenaikan UMP 2026 sudah disepakati bersama bupati/wali kota se-DIY.

Dia memastikan bahwa besaran kenaikan UMP DIY tahun depan bisa lebih tinggi dari daerah lain.

Baca Juga:

“Angkanya sudah ditetapkan, tetapi memang masih perlu ada penyesuaian saja. Untuk pastinya akan kami sampaikan besok,” kata Ni Made, Selasa (23/12).

Penentuan besaran UMP agak molor karena adanya penyesuaian formula baru dalam penghitungan upah.

“Formula itu asalnya dari (pemerintah )pusat dan diberikannya juga sudah mepet. Kami bukannya mau menunda penetapan UMP, tetapi memang karena formulanya baru dapat," ungkapnya.  

Baca Juga:

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyebut kenaikan upah minimum kota (UMK) Yogyakarta sekitar 6 persen.

"Untuk kota angkanya kurang lebih 6 persen,” kata Hasto.

UMP DIY 2026 akan diumumkan besok, Rabu 24 Desember 2025, kenaikannya bisa lebih tnggi dari daerah lain.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI