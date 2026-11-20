jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyampaikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) untuk 2027 sebesar Rp6.136.941.

Menurut Pramono, UMP mengalami kenaikan 7,1 persen dibandingkan 2026.

"Saya hari ini sudah menandatangani Kepgub (keputusan gubernur) Nomor 1270 Tahun 2026 yang mengatur tentang upah minimum provinsi atau UMP tahun 2027. UMP untuk 2027 sebesar Rp6.136.941," kata Mas Pram di kawasan Jakarta Pusat, Jumat.

Pramono menjelaskan setelah melalui proses pembahasan yang panjang di Dewan Pengupahan DKI Jakarta, ditetapkan besaran tersebut mengalami kenaikan Rp407.065 atau 7,1 persen.

Diketahui pada 2026, UMP yang ditetapkan sebesar Rp5.729.876. Menurut dia, kenaikan pada 2026 sebesar 6,1 persen.

Pramono mengatakan penetapan ini merupakan komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam mewujudkan kebijakan pengupahan yang berkeadilan dengan tetap memperhatikan peningkatan kesejahteraan pekerja serta keberlangsungan dunia usaha.

"Terus terang, saudara-saudara sekalian, pembahasannya sebenarnya berlangsung tiga hari. Tetapi Alhamdulillah sudah diselesaikan," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan pemerintah pusat mempertimbangkan penggunaan data Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan sebagai dasar dalam proses penetapan upah minimum tahun 2027.