jpnn.com, JAWA BARAT - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menetapkan upah minimum provinsi (UMP) Jawa Barat 2027 sebesar Rp3 juta.

Angka tersebut naik 29,44 persen atau Rp682.399 dibandingkan UMP 2026.

Penetapan UMP menggunakan formulasi berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 27 tahun 2026, tentang Perlindungan Ketenagakerjaan.

Dalam Pasal 139 ayat (1) UU Nomor 27 tahun 2026 tertulis, penetapan UMP dihitung menggunakan kebutuhan hidup layak (KHL) dengan rumus tertentu.

Dengan demikian, UMP Jawa Barat Tahun 2027 yaitu Rp4.248.132 (KHL Provinsi Jawa Barat) x 70% sehingga hasilnya Rp2.973.692,4.

Angka itu kemudian dibulatkan ke atas menjadi Rp3.000.000.

KDM, sapaan akrab Kang Dedi Mulyadi mengatakan, penetapan UMP berdasarkan saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat pada 18 November 2026.

"UMP Jabar 2027 mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pekerja/buruh yang ingin meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan perusahaan," kata KDM, dalam keterangannya, Minggu (22/11).