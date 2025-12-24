UMP Jakarta 2026, Pramono Berharap Tidak Ada Mogok Kerja

jpnn.com - JAKARTA – Pengumuman besaran upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2026 dijadwalkan pada hari ini Rabu 24 Desember 2025.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan, sebenarnya sudah ada keputusan soal UMP Jakarta 2026.

“Sebenarnya sudah ada keputusan, tetapi kami akan mengumumkan besok (Rabu, 24/12) sesuai dengan batas waktu yang diberikan, tetapi yang jelas, sudah putus,” kata Pramono saat dijumpai di Balai Kota, Jakarta, Selasa (23/12).

Meski pengumuman baru akan dilakukan pada Rabu (24/12), Pramono mengatakan dirinya sudah menandatangani peraturan gubernur (pergub) terkait UMP 2026 tersebut.

Pramono mengatakan, sebelumnya Dewan Pengupahan sudah melakukan rapat dan pembahasan berkali-kali.

Pembahasan tersebut pun sudah mengerucut, serta meminta Gubernur DKI Jakarta untuk mengambil keputusan.

Kendati demikian, Pramono memilih untuk resmi mengumumkan keputusan tersebut pada Rabu (24/12).

Pramono bahkan enggan merinci kisaran kenaikan UMP Jakarta 2026 yang telah diputuskan.