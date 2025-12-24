menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Sosial » UMP Jakarta 2026, Pramono Berharap Tidak Ada Mogok Kerja

UMP Jakarta 2026, Pramono Berharap Tidak Ada Mogok Kerja

UMP Jakarta 2026, Pramono Berharap Tidak Ada Mogok Kerja
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Gubernur Pramono Anung akan mengumumkan UMP Jakarta 2026 pada hari ini. Ilustrasi Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA – Pengumuman besaran upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2026 dijadwalkan pada hari ini Rabu 24 Desember 2025.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan, sebenarnya sudah ada keputusan soal UMP Jakarta 2026.

“Sebenarnya sudah ada keputusan, tetapi kami akan mengumumkan besok (Rabu, 24/12) sesuai dengan batas waktu yang diberikan, tetapi yang jelas, sudah putus,” kata Pramono saat dijumpai di Balai Kota, Jakarta, Selasa (23/12).

Baca Juga:

Meski pengumuman baru akan dilakukan pada Rabu (24/12), Pramono mengatakan dirinya sudah menandatangani peraturan gubernur (pergub) terkait UMP 2026 tersebut.

Pramono mengatakan, sebelumnya Dewan Pengupahan sudah melakukan rapat dan pembahasan berkali-kali.

Pembahasan tersebut pun sudah mengerucut, serta meminta Gubernur DKI Jakarta untuk mengambil keputusan.

Baca Juga:

Kendati demikian, Pramono memilih untuk resmi mengumumkan keputusan tersebut pada Rabu (24/12).

Pramono bahkan enggan merinci kisaran kenaikan UMP Jakarta 2026 yang telah diputuskan.

Pramono Anung berharap semua pihak menerima penetapan UMP Jakarta 2026 dan tidak ada buruh yang mogok kerja.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI