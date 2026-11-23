jpnn.com, JAKARTA - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengkritik keputusan Gubernur DKI Jakarta yang menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp6.136.000 per bulan karena nilainya lebih rendah Rp291.000 dibandingkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bekasi.

Dalam penetapan tersebut, UMP DKI Jakarta 2027 naik Rp407.000, sedangkan UMK Kabupaten Bekasi 2027 naik Rp488.000 hingga mencapai Rp6.427.000 per bulan.

“Apakah hidup di Jakarta lebih murah daripada hidup di Bekasi? Kalau biaya hidup di Jakarta tinggi, mengapa kenaikan upah buruhnya justru lebih kecil?" kata Said Iqbal dalam keterangan tertulis, dikutip pada Minggu (22/1).

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“Menurut kami, keputusan Gubernur DKI ini menunjukkan keberpihakan pada kebijakan upah murah,” imbuhnya.

Sebagai ilustrasi, Said Iqbal membandingkan acuan upah pekerja baru di pabrik panci Kabupaten Bekasi sebesar Rp6.427.000 per bulan dengan acuan UMP bagi pekerja baru di Jakarta yang hanya Rp6.136.000.

Perbandingan tersebut dinilainya perlu diperhatikan mengingat Jakarta menjadi pusat kegiatan perbankan, lokasi kantor pusat perusahaan multinasional, serta kawasan perhotelan berbintang lima.

Dari sisi daya beli, selisih Rp291.000 itu menurut Said hampir setara dengan biaya listrik bulanan dalam simulasi pengeluaran buruh sehingga ikut menentukan keterpenuhan kebutuhan kontrakan, makan, dan ongkos kerja sampai akhir bulan.

“Oleh karena itu, kami meminta Gubernur DKI Jakarta merevisi keputusan penetapan UMP 2027 dari Rp6.136.000 menjadi Rp6.427.000 per bulan, setara dengan UMK Kabupaten Bekasi," ujar Said.