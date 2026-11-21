jpnn.com, JEPARA - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah tahun 2027 sebesar Rp 2.655.454.

Nilai itu naik sebesar 14,10 persen dibandingkan UMP tahun 2026 yang sebesar Rp 2.327.386,07.

Adapun kenaikannya sebesar Rp 328.068.

Persentase kanaikkan itu mencatatkan rekor tertinggi selama satu dekade terakhir. Bahkan, jika dibandingkan UMP tahun 2026, persentase kenaikkan hampir dua kali lipat.

Sebab, UMP tahun 2026 hanya naik 7,28 persen dibandungkan tahun sebelumnya.

“Hari ini saya telah menetapkan Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah tahun 2027,” kata Luthfi sata mengumumkan penetapan UMP Jawa Tengah 2027 di Kabupaten Jepara pada Sabtu, 21 November 2026.

Proses penetapan UMP ini, beber dia, sudah melalui pembahasan di dewan pengupahan yang melibatkan empat unsur, yakni pengusaha (Apindo dan Kadin), serikat pekerja/serikat buruh, pemerintah, dan pakar/ akademisi.

“Berdasarkan pembahasan dari empat unsur ini, kenaikkan UMP Jawa Tengah tahun 2027 ditetapkan sebesar 14,10 persen,” kata dia.