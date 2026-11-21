jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah 2027 sebesar Rp2.655.454 atau naik sebesar 14,10 persen.

Pada 2026 UMP Jawa Tengah sebesar Rp2.327.386,07.

"Jika dibandingkan UMP tahun 2026, persentase kenaikkan hampir dua kali lipat. Sebab, UMP 2026 hanya naik 7,28 persen dibandingkan tahun sebelumnya," ujar Lutfhi.

Proses penetapan UMP ini, beber dia, sudah melalui pembahasan di dewan pengupahan yang melibatkan empat unsur, yakni pengusaha (Apindo dan Kadin), serikat pekerja/serikat buruh, pemerintah, dan pakar/ akademisi.

“Berdasarkan pembahasan dari empat unsur ini, kenaikkan UMP Jateng 2027 ditetapkan sebesar 14,10 persen,” kata dia.

Melalui kenaikan UMP 2027 ini, Pemprov Jateng senantiasa berupaya meningkatkan kesejahteraan para pekerja/ buruh, yang harapannya diiringi dengan peningkatan produktivitas.

Pemerintah berhara industri di Jateng semakin tumbuh dan maju, sehingga berdampak pada peningkatan investasi, perluasan lapangan kerja, serta penguatan perekonomian daerah yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan buruh / pekerja.

Data UMP Jawa Tengan 10 Tahun terakhir