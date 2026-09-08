Umpan Djempol: Dari Dapur Rumahan, Kini Punya Puluhan Produk
jpnn.com - UMPAN Djempol memasuki usia ke-20 pada 2026. Brand umpan mancing yang dirintis Kang Ito sejak 2006 itu terus memperluas inovasi untuk mengikuti perubahan kebutuhan pemancing.
Perjalanan Umpan Djempol dimulai dari produksi rumahan. Saat itu, produk dibuat dengan konsep sederhana, yakni menghadirkan umpan yang praktis dengan tetap memperhatikan kualitas.
Salah satu produk yang menjadi bagian dari perjalanan awal tersebut ialah Varian Reguler.
Produk itu hadir dengan sejumlah pilihan, seperti Amis Spesial, Keju Susu, dan Pandan Wangi.
Dua dekade berjalan, kebutuhan pemancing semakin beragam.
Kondisi tersebut membuat Umpan Djempol tidak hanya melakukan pengembangan pada formula.
Teknologi produksi, proses sterilisasi, hingga kemasan juga ikut diperbarui.
“Dari awal kami belajar dari pemancing. Kebutuhan di lapangan menjadi masukan untuk kami,” kata Kang Ito.
Umpan Djempol memasuki usia ke-20 pada 2026. Distribusinya juga telah menjangkau berbagai wilayah di Indonesia.
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