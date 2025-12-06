menu
Umrah di Tengah Bencana, Bupati Mirwan MS Dipecat Gerindra

Menteri Luar Negeri RI Sugiono. Foto: ANTARA/Mentari Dwi Gayati

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerindra Sugiono menyebut partainya resmi memecat Bupati Aceh Selatan Mirwan MS dari kepengurusan parpol berlambang kepala Garuda itu.

Adapun, Mirwan MS sebelumnya menjabat Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan setelah terbit surat bernomor 11-0592/Kpts/DPP-GERINDRA/2024.

"DPP Gerindra memutuskan untuk memberhentikan yang bersangkutan sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan," kata Sugiono melalui layanan pesan, Jumat (5/12).

Dia mengatakan Gerindra menyesalkan keputusan Mirwan MS yang tetap berangkat umrah ketika Aceh Selatan diterpa bencana banjir dan longsor.

"Sangat disayangkan sikap dan kepemimpinan yang bersangkutan," kata Sugiono. 

Diketahui, banjir dan longsor menerjang Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) pada akhir November 2025.

Sejumlah daerah terdampak banjir dan longsor, seperti Bireuen, Lhokseumawe, Aceh Selatan, Medan, Deli Serdang, Tapanuli Tengah, Padang Pariaman, hingga Agam.

Belakangan, heboh di media sosial yang memperlihatkan Bupati Aceh Selatan Mirwan MS bepergian umrah ketika wilayahnya terdampak bencana.

Sekjen Gerindra Sugiono menyebut partainya resmi memecat Bupati Aceh Selatan Mirwan MS dari kepengurusan parpol.

