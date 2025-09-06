menu
Umrah untuk Pertama Kali, Ruben Onsu: Allah Permudah Semuanya

Ruben Onsu. Foto: Instagram/ruben_onsu

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Ruben Onsu tengah melaksanakan ibadah umrah di Tanah Suci.

Sejumlah momen umrah untuk pertama kali bagi dirinya itu dibagikan melalui akun miliknya di Instagram.

Salah satu foto yang diunggah Ruben Onsu yakni ketika dirinya berada di depan Ka'bah.

"Labbaikallahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. La syarika laka," ungkap Ruben Onsu, Sabtu (6/9).

Dalam video lainnya, mantan suami Sarwendah itu terlihat mengunjungi beberapa lokasi di Mekkah.

Menurut Ruben Onsu, perjalanan umrah yang dijalaninya seperti dipermudah oleh Sang Pencipta.

"Tidak semudah itu untuk dilewati, tetapi Allah permudah semuanya," jelas host Brownis itu.

Ruben Onsu juga memperlihatkan suasana saat berkumpul dengan jemaah lainnya.

